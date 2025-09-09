Gebze’de Anne Ve Kızı Ölü Bulundu

OLAYIN GERÇEĞİ

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, bir evde anne ve 5 yaşındaki kızı hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Beylikbağı Mahallesi 302. Sokak’taki 4 katlı binanın üçüncü katında yaşayan D.B. (50) isimli kadından bir süre haber alamayan aile üyeleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

POLİS VE İTFAİYE MÜDAHALESİ

İhbar üzerine adrese gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, kapının açılmaması üzerine itfaiye aracılığıyla balkondan eve girdi. Ekipler, evde anne ve 5 yaşındaki H.N.A’nın çürümüş haldeki cesetleriyle karşılaştı. Polis, evin uzun bir süre kapalı kaldığı ve içeriden kötü bir koku yayıldığı bilgisi üzerine maske ve eldivenle detaylı inceleme gerçekleştirdi.

CENAZELERİN DURUMU

Cenazeler, ölüm nedeninin tespiti amacıyla otopsi yapmak üzere Gebze Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı. D.B.’nin boşanmış olduğu ve 15 yaşında bir erkek çocuk da dahil olmak üzere iki çocuğu bulunduğu bilgisi edinildi. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.