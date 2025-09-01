Gebze’de Barış İçin Program Yapıldı

ETKİNLİK HAZIRLANDI

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, 1 Eylül Dünya Barış Günü çerçevesinde “Barış İçin Sessizlik” temalı bir etkinlik gerçekleştirildi. Gebze Ticaret Odası ve Kocaeli Barosu işbirliğiyle 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen bu program, Gazze, Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Ukrayna’daki sivillerin yaşamını yitirdiği çatışmalara dikkat çekmeyi amaçlıyor.

ŞİDDETİN GÖSTERİMİ YAPILDI

Etkinlikte, tiyatrocular tarafından sivillerin maruz kaldığı şiddet sahneleri sergilendi. Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, çatışmaların sona ermesi için toplumların daha sağlam bir yapıya sahip olması gerektiğini belirtti. Aslantaş, “Tüm kesimlerin çok çalışması gerekiyor. Güçlü toplumlar barışı sağlayabilir.” ifadelerini kullandı. Kocaeli Barosu Başkanı Kadir Caner Karakadılar ise Gazze, Ukrayna ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekerek, “Bu canlandırma, dünya kamuoyunun bu olaylara sessiz kalışını sembolik bir şekilde ifade ediyor. Dünya Barış Günü’nde bu etkinliği anlamlı buluyorum.” diye konuştu.

ETKİNLİK SESSİZCE SONA ERDİ

Etkinlik, katılımcıların herhangi bir slogan ya da konuşma yapmadan, sessizce sona ermesiyle tamamlandı.