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Gebze’de Bisikletli Çocuk Hayatını Kaybetti

KAZA ANINDA YAŞANAN TRAJEDİ

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, kapalı kasa minibüsün çarptığı Suriye uyruklu 11 yaşındaki Hamza El Casim hayatını kaybetti. Kaza, saat 17.30 sularında Tatlıkuyu Mahallesi 1301/5 sokakta gerçekleşti. M.B. idaresindeki 34 HR 5490 plakalı kapalı kasa minibüs, bisikletiyle 1300 sokaktan 1301/5 sokağa dönmek isteyen Hamza El Casim’e çarptı.

KURTARILAMADI

Çarpmanın etkisiyle düşen çocuk, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ne yazık ki, Hamza El Casim, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Kaza sonrasında minibüs sürücüsü M.B. gözaltına alındı. Olaya dair başlatılan soruşturma devam ediyor.

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