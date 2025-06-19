Gebze’de Bisikletli Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

OLAYIN DETAYLARI

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana gelen trajik bir olayda, bir panelvan bisikletli bir çocuğa çarptı. 34 HR 5490 plakalı panelvan, M.B. yönetiminde, Tatlıkuyu Mahallesi 1301 ve 1301/5 sokaklarının kesişim noktasında yola çıkmış olan 11 yaşındaki yabancı uyruklu H.C.’ye çarparak ağır yaralanmasına sebep oldu.

KAZA SONRASI GELİŞMELER

Kaza sonrası, çevrede bulunan vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine hızlı bir şekilde polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı H.C., hemen ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından sürücü M.B. gözaltına alındı. Kazanın meydana geldiği an, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.