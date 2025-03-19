Gebze’de Cinayet Şüphelileri Yakalandı

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, 26 yaşındaki Bayram Zunluoğlu’nu evinin önünde pusu kurarak çapraz ateşte öldüren 3 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden biri tutuklanırken, diğer 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, 16 Ocak tarihinde sabah saat 06.00 sularında Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi 25. Sokak’ta gerçekleşti.

OLAYIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki Bayram Zunluoğlu (26), arabasını evinin önüne park etti. Bu esnada motosiklet kaskı takan iki kişi, Zunluoğlu’na pusu kurarak silahla çapraz ateş açtı. Ağır yaralanan Zunluoğlu, kanlar içinde yere yıkıldı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen ekipler, yaralıyı ambulansa hastaneye kaldırdı; ancak Zunluoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ HAREKETE GEÇTİ

Olayla ilgili başlatılan çalışmalar sonucunda, polis ekipleri C.Y., Y.A. ve H.S. isimli 3 şüpheliyi yakaladı. Emniyet ekiplerinde ifadeleri alınan bu şüpheliler, Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. C.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi, Y.A. ile H.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.