Gebze’de Çocuk Ve Anne Ölü Bulundu

KÖTÜ KOKU DEĞERLENDİRİLMESİ

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki bir apartmanda, kötü koku nedeniyle eve giren ekipler, anne Dursune Bilgili (50) ile 5 yaşındaki kızı Havva Nur Anzerli’yi ölü buldu. Olay, saat 17.00 sıralarında Beylikbağı Mahallesi 302. Sokak’taki bir dairede gerçekleşti. Apartman sakinleri, 3. kattaki daireden gelen rahatsız edici koku üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirimde bulundu.

KAPININ AÇILMAMASI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kapı açılmadığı için itfaiye ekipleri, merdiven aracı kullanarak pencereden daireye girdi. Ekipler, içeri girdiklerinde anne Dursune Bilgili ve kızı Havva Nur Anzerli’yi kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemede, anne ve kızın vücutlarında kesici alet yaraları olduğu tespit edildi.

Anne ve kızının cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Dursune Bilgili’nin, eşinden boşandığı ve ismi öğrenilemeyen bir erkek çocuğunun bulunduğu öğrenildi. Ancak bu çocuğun bir süredir evde yer almadığı kaydedildi. Polis, çocuğun bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.