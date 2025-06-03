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GEBZE’DE DİLENCİ YAKALANDI, 20 BİN LİRA

GEBZE’DE DİLENCİ YAKALANDI

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilencinin üzerinde 20 bin 575 lira bulundu. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların manevi duygularını istismar eden dilencilere karşı bir çalışma sürdürüyor.

DİLENCİ CAMİ ÇEVRESİNDE YAKALANDI

Çoban Mustafa Paşa Camisi çevresinde dilenirken yakalanan bir dilenci, ekipler tarafından zabıta amirliğine götürüldü. Ekipler, dilencinin üzerinden çıkan 20 bin 575 liraya el koydu. Bu durum, bayramda artan dilencilik faaliyetlerine karşı alınan tedbirlerin gerekliliğini gözler önüne seriyor.

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