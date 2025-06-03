gebze-de-dilenciden-20-bin-tl-bulundu

YETKİLİLERDEN DENETİMLERİN ARTIRILMASI

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, bayram öncesinde vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapan bir kişi zabıta ekiplerince yakalandı. Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şahsın üzerinde yapılan aramada toplamda 20 bin 575 TL nakit para bulundu. Şahıs, hemen zabıta müdürlüğü büro amirliğine götürüldü.

CEZA VE PARAYA EL KONULMASI

Şahsın üzerinde bulunan paraya tutanakla el konularak hakkında idari para cezası uygulandı. Gebze Belediyesi yetkilileri, özellikle bayram dönemlerinde vatandaşların iyi niyetini sömüren kişilere karşı denetimlerin sıklaştırıldığını vurguladı.

VATANDAŞLARDAN ŞİKAYET BEKLENTİSİ

Gebze Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların zabıtaya bilgi vermesi istendi. Açıklamada, “Bayram öncesi vatandaşların dini ve insani duygularını istismar ederek kazanç sağlamaya çalışan şahıslara kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek” denildi.