Gebze’de Düğün Konvoyunda Drift Yapıldı

DÜĞÜN KONVOYUNDA DRİFT YAPILDI

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir düğün konvoyunda drift yapan otomobil sürücüsüne 46 bin 392 TL para cezası kesildi. Olayda sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, aynı şekilde aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Elde edilen bilgilere göre, 7 Mayıs’ta Gebze’de düzenlenen düğün konvoyunda bir otomobil sürücüsü drift yapma eyleminde bulundu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası polis ekipleri harekete geçti ve sürücüyü tespit etti.

CEZA VE YAPTIRIMLAR UYGULANDI

Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye, 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı. Bunun yanı sıra, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulması kararı alındı ve aracı da aynı süreyle trafikten men edildi.