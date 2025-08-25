Haberler

Gebze’de Eşini Vuran, İntihar Etti

GEBZE’DE YAŞANAN KORKUNÇ OLAY

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, bir adam karısını tabancayla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu. Olay, İstasyon Mahallesi’ndeki Hisar Sitesi’nde meydana geldi. Daireden gelen silah sesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine iletti.

OLAY YERİNDE YAPILAN İNCELEME

Olay yerine giden ekipler, yaptıkları incelemeler sonucunda Sevgün U’nun kocası tarafından göğsünden vurularak hayatını kaybettiğini tespit etti. Eşine ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etmeye çalışan Cengiz U, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Cengiz U’nun hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Çiftin 4 çocuğunun olduğu da öğrenildi.

