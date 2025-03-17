Gebze’de Fabrika Kazasında İşçi Yaralandı

10 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞME OLACAK OLAYI KAYDETMEKTEDİR
Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki bir gemi imalat fabrikasında ciddi bir kaza meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki D-4016 Sokak’taki fabrikada çalışan 30 yaşındaki Hasan B., dengesini kaybederek 10 metrelik yükseklikten düşerek ağır yaralandı.
SAĞLIK EKİPLERİ ACİL MÜDAHALE YAPTI
Düşme olayını gören çalışanlar, hemen sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan Hasan B.’ye gerekli ilk müdahaleyi yaparak, ambulansla hastaneye kaldırdı. Hasan B.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bilgisi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.