Gebze’de Gecekondu Yangını Söndürüldü

GECEKONDU KÖMÜRLÜĞÜNDE YANGIN ÇIKTI

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yer alan bir gecekondu kömürlüğünde yangın çıktı. Yangının meydana geldiği yer, Gebze Mevlana Mahallesi 872 Sokak’taki kömürlük olarak belirlendi. Yangının sebebi henüz açıklığa kavuşmadı.

VATANDAŞLAR HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

POLİS İNCELEMLERE BAŞLADI

Olayla ilgili polis, yangının nedenine dair inceleme başlattı. Yangınla ilgili detaylar öğrenilmeye çalışılıyor.