Gebze’de Geri Dönüşüm Yangını Söndürüldü

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ KALDI

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm deposunda yangın meydana geldi. Sultan Orhan Mahallesi 1162 Sokak’taki depoda henüz tespit edilemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Depodaki yangını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına anında müdahale etti. Ekiplerin gayretleri sonucunda yangın kontrol altına alındı ancak iş yerinde belirli bir oranda hasar meydana geldi. Yangının sebebiyle ilgili soruşturma başlatılması bekleniyor.