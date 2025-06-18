Haberler

Gebze’de Geri Dönüşüm Yangını Söndürüldü

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ KALDI

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm deposunda yangın meydana geldi. Sultan Orhan Mahallesi 1162 Sokak’taki depoda henüz tespit edilemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Depodaki yangını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına anında müdahale etti. Ekiplerin gayretleri sonucunda yangın kontrol altına alındı ancak iş yerinde belirli bir oranda hasar meydana geldi. Yangının sebebiyle ilgili soruşturma başlatılması bekleniyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Türkiye Satranç Federasyonu Ziyareti Yapıldı

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ile gelecek dönem ve turnuvalar üzerine önemli bir görüşme gerçekleştirdi.
Haberler

FIFA Kulüpler Kupası Devam Ediyor

FIFA Kulüpler Kupası 2025'te Real Madrid ve Al Hilal'in karşılaşması 18 Haziran'da canlı yayınlanacak. Taraftarlar, Arda Güler'in maçta yer alıp almayacağını merak ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.