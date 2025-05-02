Gebze’de Hırsızlık Yapan Beş Şüpheli Tutuklandı

HIRSIZLIK SUÇU ÜZERİNE YAKALANDILAR

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, hırsızlık amacıyla bir iş yerinde bulunan 5 şüpheli, suçüstü yakalanarak tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, iş yerinden hırsızlık yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine güvenlik ekipleri harekete geçti.

SUÇÜSTÜ YAKALAMA OPERASYONU

Olay yerine ulaşan ekipler, A.Y, S.A, E.Ö, H.A. ve S.G. isimli zanlıları suçüstü yakaladı. Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan bu şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı belirtildi.