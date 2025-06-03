Gebze’de Kamusal Alan Oluştu

GEBZE’DE KAMUSAL ALANA DÖNÜŞÜM

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, geçmişte kışla olarak kullanılan bir arazi, kamusal alan olarak yeniden düzenlendi. Sultan Orhan Mahallesi’ndeki 640 dönüm büyüklüğündeki alan, askeriyenin çıkmasının ardından, konut yapımı için planlayan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından devralındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu arazinin kamusal alana dönüştürülmesi için harekete geçti. Arazinin 435 dönümü millet bahçesi şeklinde düzenlenerek yeşil alan haline getiriliyor. Kalan 205 dönümlük alanda ise ilçede bulunan kamu ve hizmet binalarının yapılması öngörülüyor.

KAMUSAL ALANLARIN ARTTIRILMASI HEDEFİ

Kent genelindeki kamusal alanların artırılması çalışmaları sürerken, arazide koşu ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, futbol ve basketbol sahaları, millet kıraathanesi, doğal gölet, tematik bahçeler ve kafeler inşa edilecek. Bu sayede vatandaşların sosyal yaşamını daha da zenginleştirmek hedefleniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, konu ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Büyükakın, kamusal alanların genişletilmesinin en güzel örneğinin millet bahçeleri olduğunu belirtti. Şehirlerin metropol seviyesine ilerlemesiyle birlikte kamusal mekan ihtiyacının arttığını vurgulayan Büyükakın, “Özellikle pandemi sonrasında bu tarz alanlar çok yaygın hale geldi. İnsanların 2 metre arayla masa ve sandalyelerini atarak oturdukları açık mekanlar kültürü oluştu,” dedi.

Büyükakın, arazinin askeri kışla olarak kullanıldıktan sonra TOKİ’ye devredildiğini hatırlatarak, “640 dönümlük kışla, TOKİ’ye devredilmişti. TOKİ burada konut üretecekti fakat biz burayı kamusal mekan olarak Gebze’ye kazandırmak istedik,” şeklinde konuştu. Ayrıca, bu alandaki kamu ve hizmet alanlarının da projeye dahil edileceğini aktaran Büyükakın, “Çocuklar, gençler, kadınlar ve yaşlılar için inanılmaz bir imkan demek. Engelli vatandaşlar da düşünüldüğünde başka bir kamusal mekan oluşturulmuş olacak. Gerçekten Gebze’yi rahatlatacak bir proje,” ifadelerini kullandı. Uzun vadede, bu arazinin ağaçlanmasının ardından şehrin merkezinde büyük bir yeşil alan oluşturulacağını vurguladı.

AFET TOPLANMA MEKANI OLARAK KULLANILABİLİR

Büyükakın, bu tür alanların aynı zamanda afet toplanma mekanları olarak da kullanılabileceğini, bunun büyük kolaylık sağlayacağını sözlerine ekledi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de, bu alanın şehrin “akciğerleri, üretim ve karar merkezi” olarak işlev göreceğini belirtti.