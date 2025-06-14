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Gebze’de Kavga, 2 Yaralı Ve Gözaltı

OLAYIN YERİ VE NEDENİ

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşanan bir kavga sırasında 2 kişi bıçak yarası alırken, olaya müdahale eden bir polis memuru da düştü ve yaralandı. Bu olay, Beylikbağı Mahallesi’ndeki 316/3 Sokak’ta meydana geldi ve iki grup arasında bir tartışma yaşandı.

KAVGADAN SONRA MÜDAHALE

İhbar sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kavga sırasında kardeşler E.H.M. (20) ve E.M. (11) bıçakla yaralanırken, olay yerine gelen polis memuru da düşerek yaralandı. Yaralılar, sağlık personeli tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, kavgaya karışan H.Y.B. ve B.B.’yi gözaltına aldı. Olayın arka planı ve nedenleri araştırılıyor.

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