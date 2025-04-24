Gebze’de Kaza, Sürücü Kurtarıldı

OTOMOBİL BARIYERLERE ÇARPIP ALEV ALDI

Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bariyerlere çarpan bir otomobil alev aldı. Olay, gece saat 00.00 sıralarında Beylikbağı Mahallesi civarında, Kuzey Yanyol ve D-100 kara yolu kesişiminde gerçekleşti. İstanbul yönüne seyir halindeki İ.K. yönetimindeki 34 UFR 80 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin motor kısmı alev aldı.

İTFAİYE EKİPLERİ SÜRÜCÜYÜ KURTARDI

Kaza sonrası, sürücü İ.K. aracın içinde sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, İ.K.’yı sıkıştığı yerden başarıyla çıkararak, araçtaki yangını söndürmeyi başardı. Kazayı küçük sıyrıklarla atlatan İ.K., sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen hastaneye gitmeyi ve tedavi olmayı reddetti.

TRAFİK NORMALLEŞTİ

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan Kuzey Yanyol’da, tek şeritten akış sağlanan D-100 kara yolu, otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.