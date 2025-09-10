Haberler

GEBZE’DE KEDİ DENİZE DÜŞTÜ

DENİZE DÜŞEN KEDİYE YARDIM

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, denize düşen bir kedi için çevredeki insanlar seferber oldu. Eskihisar sahilinde bulunan bir grup kişi, bir kedinin suya düştüğünü fark etti. Bunun üzerine, Gebze Belediyesinde çalışan bir birey ile çevredeki vatandaşlar hızlıca harekete geçti.

KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Belediye çalışanı, kurtarma halatıyla denize inerek kediyi yakaladı. Kediyi suyun içinden başarılı bir şekilde çıkarttıktan sonra karada bekleyenlere teslim etti. Daha sonra, kedi güvenli bir şekilde doğal yaşam alanına bırakıldı. Bu olay, insanların hayvanlara olan duyarlılıklarını bir kez daha gösterdi.

