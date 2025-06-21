Gebze’de Kereste Deposu Yangını Söndürüldü

YANGIN OLAYI KONTROL ALTINA ALINDI

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir kereste deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, Muallimköy Mahallesi Güney Yanyol Caddesi’nde yer alan kereste deposunda gerçekleşti. Henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde bahçede bulunan kerestelerde başlayan yangın, kısa sürede depoya sıçradı.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangının büyümesi üzerine, durum bildirilerek olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına alarak başarılı bir şekilde söndürdü. Yangın sonucunda maddi hasar meydana geldi ve olayla ilgili inceleme süreci başlatıldı.