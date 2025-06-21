Gebze’de Kereste Yangını Kontrol Altına Alındı

YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGE

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde açık alanlarda istiflenen kerestelerde aniden başlayan yangın, hızla yakındaki depoya da sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık bir saat içinde kontrol altına alınırken, depoda da hasar oluştu.

ALEVLER HIZLA YAYILDI

Yangın, saat 18.30 sıralarında Muallimköy Güney Yanyol Caddesi üzerindeki bir kereste deposunda meydana geldi. Deponun dışındaki kerestelerin bilinmeyen bir nedenden ötürü yanmaya başlamasıyla başlayan yangın, kısa sürede büyüdü ve depo kısmına ulaştı.

MÜDAHALE VE SORUŞTURMA

Çevredekilerin ihbarıyla birlikte bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın 1 saat içinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedenine ilişkin bir soruşturma başlatıldı.