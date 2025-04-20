Gebze’de Kızlar Arasında Kavga!

GEBZE’DE KAVGA: BİRİ BİÇAKLA YARALANDI

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, 15 yaşında iki kız arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Olay, Osman Yılmaz Mahallesi’nde bulunan Sarkuysan Lisesi önünde gerçekleşti. Henüz belirlenemeyen bir nedenle, İ.Ç. (15) ile Y.P. (15) arasında bir tartışma yaşandı. Kavganın büyümesiyle birlikte Y.P., yanında getirdiği bıçağı çıkararak İ.Ç.’yi bacağından yaraladı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yaralı olan İ.Ç. için hemen sağlık ve polis ekipleri ihbar edildi. Olay yerine ulaşan ambulans, İ.Ç.’yi Fatih Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alındı. Bu olayla ilgili olarak yetkililere incelemelerin başlatıldığı bildirildi.