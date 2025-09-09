Gebze’de Kötü Koku Üzerine Polis Girdi

OLAYIN GERÇEĞİ

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki bir apartmanda yaşanan trajik olayda, kötü bir koku üzerine belirtilen adrese giden polis ve sağlık ekipleri, 50 yaşındaki anne Dursune Bilgili ile 5 yaşındaki kızı Havva Nur Anzerli’yi ölü buldu. İki kişinin bedeni üzerinde bıçak yaralarının olduğu iddiaları gündeme geldi. Olay, Beylikbağı Mahallesi’ndeki bir dairenin üçüncü katında meydana geldi.

KOMŞULARIN İHBARI

Komşular, daireden gelen ağır kokunun farkına vararak durumu polise bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapının kilitli olması nedeniyle itfaiye ekipleri daireye balkondan girdi. İçeri girdiklerinde anne Dursune Bilgili ve kızı Havva Nur Anzerli’yi hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesine göre, anne ve kızın yaklaşık 8-10 gün önce hayatını kaybettiği tespit edildi.

AİLESEL DURUM VE SONUÇLAR

Boşandığı öğrenilen Dursune Bilgili’nin 15-16 yaşlarında bir erkek çocuğunun daha olduğu belirtildi. Bu çocuğun da yaklaşık 10 gündür kayıp olduğu iddia edildi. Anne ve kızının cansız bedenleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.