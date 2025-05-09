Gebze’de Motosiklet Kazası Oldu

KAZA HÜZÜNLÜ BİR OLAYA NEDEN OLDU

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada, beton mikseri ile motosikletin çarpışması sonucu genç kadın sürücü hayatını kaybetti. Sosyal medya fenomeni olarak motosiklet videoları çekerek tanınan Saniye Yılmaz, kaza sonrası yaşamını yitirdi. Bu talihsiz olay, pek çok kişiyi derinden etkiledi.

KAZA ANINDAKİ GELİŞMELER

Kaza, Arapçeşme Mahallesi’nde Terminal Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 09 AIR 738 plakalı motosikletiyle hareket halinde olan Saniye Yılmaz, plakası henüz belirlenemeyen A.Ç. yönetimindeki beton mikseriyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ağır yar alan Yılmaz, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Saniye Yılmaz’ın geride bıraktığı sosyal medya paylaşımları, içinde bulunduğu durumu gözler önüne seriyor. Motosiklet kullanırken çektiği bir videoyu, “Acaba bizi motosiklet mi öldürecek, yoksa kafamızın içindeki düşünceler mi?” notuyla paylaşan Yılmaz, başka bir motosiklet videosunda ise “Paranız yok diye motosiklet almayı ertelemeyin, böbreğinizi satın” ifadelerini kullanmıştı. Bu paylaşımlar, yaşanan kazanın ardından daha da anlam kazandı.