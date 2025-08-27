Haberler

Gebze’de Otomobil Bariyerlere Çarptı

KAZA VE YARALILAR

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucunda 4 kişi yaralandı. Kaza, D-100 karayolunun Gebze ilçesi geçişindeki Tavşanlı mevkiinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. M.A. isimli sürücünün yönlendirmeyi kaybetmesiyle birlikte 24 ED 197 plakalı otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bu kazada sürücü M.A. ve otomobilde bulunan K.A., A.A. ve H.A. yaralandı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kaza ihbarının ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlileri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak K.A. ve A.A.’yı Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne, M.A. ve H.A.’yı da Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi sürecinde yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bilgisi alındı.

POLİS İNCELEMESİ

Kazanın nedenlerine dair polis ekipleri tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı. Söz konusu kaza, yol güvenliği açısından önemli bir durum olarak dikkat çekti. Olayla ilgili daha fazla bilgi edinmek için hastaneden gelecek raporlar bekleniyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Şanlıurfa’daki Yangın, İtfaiye Tarafından Kontrol Edildi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının elektrik kontağından kaynaklandığı belirtilirken, hasar tespit çalışmaları sürüyor.
Haberler

Mahsun Akyıldız Suya Girdi, Boğuldu

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde piknik yapan bir kişi, sıcak havanın etkisiyle girdiği Dicle Baraj Gölü'nde boğuldu ve hastanede yaşamını yitirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.