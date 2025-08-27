Gebze’de Otomobil Bariyerlere Çarptı

KAZA VE YARALILAR

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucunda 4 kişi yaralandı. Kaza, D-100 karayolunun Gebze ilçesi geçişindeki Tavşanlı mevkiinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. M.A. isimli sürücünün yönlendirmeyi kaybetmesiyle birlikte 24 ED 197 plakalı otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bu kazada sürücü M.A. ve otomobilde bulunan K.A., A.A. ve H.A. yaralandı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kaza ihbarının ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlileri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak K.A. ve A.A.’yı Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne, M.A. ve H.A.’yı da Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi sürecinde yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bilgisi alındı.

POLİS İNCELEMESİ

Kazanın nedenlerine dair polis ekipleri tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı. Söz konusu kaza, yol güvenliği açısından önemli bir durum olarak dikkat çekti. Olayla ilgili daha fazla bilgi edinmek için hastaneden gelecek raporlar bekleniyor.