Gebze’de Otomobil İle Çarpışan Kurye Yaralandı

KAZA DETAYLARI

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu bir motokurye yaralandı. Kaza, Hacı Halil Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde gerçekleşti. Sürücüsü henüz belirlenmeyen 34 BIR 885 plakalı otomobil, kurye Emre Ö.’nün kullandığı 41 AYF 482 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışma sonrası motosiklet savrulurken, Emre Ö. dengesini kaybederek yere düştü.

İLK MÜDAHALE VE HASTANE SEVKİ

Kaza bilgisi alındıktan sonra olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı motokurye Emre Ö., ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili olarak kapsamlı bir inceleme başlatıldı.