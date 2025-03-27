Gebze’de Otomobil Otobüse Çarptı: 3 Yaralı

OTOMOBİL-OTOBÜS KAZASI MEYDANA GELDİ

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir otomobilin özel halk otobüsüne çarpması sonucunda 3 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde seyir hâlindeki N.D. yönetimindeki otomobil, A.A. kontrolündeki özel halk otobüsüne çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücüler N.D. ve A.A. ile otomobilde bulunan ismi öğrenilemeyen bir yolcu yaralanıyor. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sayesinde sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildiriliyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza sonucunda hem otomobilde hem de otobüste maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme süreci başlatıldığı belirtildi.