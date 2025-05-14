Gebze’de Özel Kursa Saldırı Gerçekleşti

OLAYIN GERÇEĞİ

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir özel öğretim kursuna sopa ve bıçakla giren kişi, daha önce tartıştığı 18 yaşındaki öğrenci Turgut Aras K.’yi bıçakladı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan ve zihinsel engelli olduğu iddia edilen saldırgan serbest bırakıldı. Turgut Aras K.’nin vücuduna 4 dikiş atıldı. Olayın güvenlik önlemleri bulunmadığı bir ortamda yaşandığını dile getiren Turgut Aras K., kurs sahibi Mustafa U.’nun gereken önlemleri alacağını belirtti.

SALDIRININ DETAYLARI

Olay, 22 Nisan’da saat 18.00 sıralarında Mustafapaşa Mahallesi 708. Sokak’taki özel bir öğretim kursunda meydana geldi. 12. sınıf öğrencisi Turgut Aras K., sınıfın penceresinde bir kişiyle tartıştı. Kısa bir süre sonra, zihinsel engelli olduğu öne sürülen bu kişi, elinde sopa ve bıçakla sınıfa girerek saldırıya geçti. Turgut Aras K. bıçaklanırken, kurs sahibi Mustafa U. duruma müdahale etti. Turgut Aras K., kendi imkanları ile hastaneye giderken, saldırgan gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olayın güvenlik kamerası görüntülerinde, saldırganın elinde sopa ve bıçakla sınıfa girdiği, diğer öğrencilerin kaçıştığı ve Mustafa U.’nun hemen ardından saldırgana müdahale ettiği anlar yer aldı.

GÜVENLİK YETERSİZLİĞİ

Binada güvenlik personelinin olmadığını aktaran Turgut Aras K., “Şahıs bize küfrediyordu. Ben de sakinleşmesini istedim. Kendinin zihinsel engelli olduğunu anladım ve arkadaşlarıma, fazla muhatap olmamalarını söyledim. Ama bunu onun duymayacağı şekilde ifade ettim. Sonrasında teneffüs bitip derse başlayınca adam yan sınıfa bakıp beni aradı. Bulamayınca bizim sınıfa geliyor ve bu defa ‘Ne konuşacaksın lan benimle?’ diyerek saldırıya geçti. O an onu savurdum, yere düştü. Dershanenin sahibi, durumu kontrol altına aldı ve dışarı çıkardı. Bu olayı takiben kurs sahibi, güvenlik personeli alınacağına dair bir ilan astı. Yaralandığım halde benimle ilgilenmedi ve kolonya ile yaramı temizlemeye çalıştı. Polise de haber vermedi” dedi.

KURS SAHİBİNE GÖRE OLAY

Mustafa U., saldırının, öğrenciler arasında “laf atma” nedeniyle yaşandığını belirterek, “Talihsiz bir olay yaşadık. Saldırganın ağzı kokuyordu ve muhtemelen alkollüydü. Öğrencimize, polise gitmesi için yardımcı olduk ve olay anının görüntülerini bizzat verdik. Saldırgan, bıçağı sonradan fark ettik ve o bıçağı polise götürdüm. Saldırgan bana, öğrencilerin yüzüne bakıp hep gülümsediklerini ve bunun zoruna gittiğini söyledi. Güvenlik personeli konusunda bakanlık böyle bir zorunluluk getirmemiş ama yaşananların ardından kapıya şifre ile girilebilen bir sistem kurdurduk” şeklinde bilgi verdi. Turgut Aras K.’nin, yaşanan olay ardından kursa devam etmediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.