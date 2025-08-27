Gebze’de Park Halindeki Araçlar Yandı

GEBZE’DE PARK HALİNDEKİ ARAÇLARDA YANGIN ÇIKTI

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde park halindeki iki otomobilde yangın çıkması sonucu araçlar kullanılamaz hale geldi. Yangın, saat 14.00 civarında Gebze ilçesinin Tatlıkuyu Mahallesi 1318/2 Sokak’ta yaşandı. Henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı, 35 KLK 89 plakalı park halindeki otomobilde alevler yükselmeye başladı. Kısa süre içinde, alevler yakınındaki 34 BR 5199 plakalı başka bir araca da sıçradı.

POLİS, SAĞLIK VE İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangın sırasında çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Olay anında bir patlama sesi duyuldu. İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşarak gerçekleştirdiği müdahale ile alevler kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sonucu iki otomobil de kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili olarak incelemelerin sürdüğü bildirildi.