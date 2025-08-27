Gebze’de, Park Halindeki Araçlarda Yangın

Olayın Meydana Geldiği Yer

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, park halindeki iki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda araçlar tamamen kullanılmaz hale geldi. Bu olay, Tatlıkuyu Mahallesi 1318/2 sokakta gerçekleşti.

Yangının Sebebi ve Gelişmeler

Henüz belirlenememiş bir sebepten dolayı, 35 KLK 89 plakalı park halindeki otomobilde yangın başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek, yanındaki 34 BR 5199 plakalı araca da sıçradı. Yangını gören çevre sakinlerinin ihbarları üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yangın sırasında bir patlama da meydana geldi.

Yangının Kontrol Altına Alınması

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda iki otomobil de kullanılamaz duruma geldi. Olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.