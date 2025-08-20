Gebze’de Tır Yangını Kontrol Altına Alındı

KOCAELİ’NİN GEBZE İLÇESİNDE YANGIN ÇIKTI

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde hareket halindeyken motor bölümünde çıkan yangın, büyük paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Olay, Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde gerçekleşti.

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Edinilen bilgilere göre, 54 AHD 064 plakalı Mercedes marka tırın motor kısmında bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın başladı. Dumanı fark eden sürücü, tırı yolun sağ tarafına çekerek durdurdu ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından, olay yerine kısa süre içinde itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın, daha fazla büyümeden söndürüldü. Yangın sonucunda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, tırda maddi hasar oluştu. Olayla ilgili olarak resmi inceleme başlatıldı.