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Gebze’de Tırda Narkotik Ele Geçirildi

DURDURULAN TIRDA TUTUKLAMA

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, durdurulan bir tırda toplamda 397 bin adet sentetik ecza hap ve 7 kilogram metamfetamin bulundu. Olayla ilgili olarak 1 kişi tutuklandı.

NARKOTİK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tırda yaptıkları sorgulamada şüpheli durum tespit etti. Tırın dorsesinde narkotik dedektör köpeği yardımıyla inceleme gerçekleştirildi. Yapılan arama sonucunda büyük miktarda sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tır sürücüsü, olayın ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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