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Gebze’de Uyuşturucu Operasyonu: Metamfetamin Bulundu

OPERASYONDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda 1 kilo 25 gram metamfetamin bulundu. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’nın uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çerçevesinde Gebze’deki iki şüphelinin ikametinde arama yapıldı.

ARAMA SONUCU YAKALANAN MALZEMELER

Gerçekleştirilen aramada 1 kilo 25 gram metamfetamin, ruhsatsız bir tabanca, hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 600 TL ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, iki şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.

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