Haberler

Gebze’de Yangın, Kadın Yaralandı

YANGIN MÜDAHALESİ

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir apartmanın mutfak kısmında elektrik kontağından çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sırasında elektrik çarpması sonucu yaralanan Suriye uyruklu bir kadın hastaneye kaldırıldı.

OLAYIN SEBEBİ ELEKTRİK KONTAĞI

Mevlana Mahallesi 871/2 Sokak’ta bulunan üç katlı apartmanın giriş katında dumanın yükseldiği dairede, Suriye uyruklu S.Ş.A. çığlık atarak dışarıya kaçtı. Bu durum çevredekilerin dikkatini çekti ve hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundular. İtfaiye ekipleri, evin mutfak kısmındaki alevlere hızla müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü.

HASTANEYE KALDIRILDI

S.Ş.A’nın vücudunda elektrik çarpmasına bağlı yanıklar olduğu değerlendirilirken, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine götürüldü. Yapılan kontroller sonrası, S.Ş.A’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi verildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Tayvanlı Turistler, Karaca Mağarası’nı Ziyaret Etti

Gümüşhane’deki Karaca Mağarası, Tayvan'dan gelen 20 turistin ilgisini çekti. Mağara, doğal yapılarıyla bölgenin uluslararası tanıtımına önemli katkılar sağlıyor.
Haberler

Parkta Erkek Cesedi Bulundu, İntihar!

Kahramanmaraş'taki bir parkta bulunan erkek cesedinin, intihar ettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam etmekte.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.