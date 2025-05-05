Gebze’de Yangın, Kadın Yaralandı

YANGIN MÜDAHALESİ

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir apartmanın mutfak kısmında elektrik kontağından çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sırasında elektrik çarpması sonucu yaralanan Suriye uyruklu bir kadın hastaneye kaldırıldı.

OLAYIN SEBEBİ ELEKTRİK KONTAĞI

Mevlana Mahallesi 871/2 Sokak’ta bulunan üç katlı apartmanın giriş katında dumanın yükseldiği dairede, Suriye uyruklu S.Ş.A. çığlık atarak dışarıya kaçtı. Bu durum çevredekilerin dikkatini çekti ve hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundular. İtfaiye ekipleri, evin mutfak kısmındaki alevlere hızla müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü.

HASTANEYE KALDIRILDI

S.Ş.A’nın vücudunda elektrik çarpmasına bağlı yanıklar olduğu değerlendirilirken, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine götürüldü. Yapılan kontroller sonrası, S.Ş.A’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi verildi.