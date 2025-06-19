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Gebze’deki Asfalt Fabrikasında Yangın Çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE ZAMAN

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki bir asfalt fabrikasında yangın çıktı. Yangın, saat 11.00 sularında Kirazpınar Yeni Bağdat Caddesi’nde yer alan tesiste meydana geldi.

YANGININ NEDENİ VE MÜDAHALE

Alınan bilgilere göre, yangın fabrikanın asfalt eritme tankında henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı. Dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

SONUÇLAR VE İNCELEME

İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangın sonucunda eritme kazanında ve fabrikanın dış cephesinde hasar oluştu. Olay ile ilgili bir inceleme başlatıldığı duyuruldu.

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