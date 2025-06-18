Haberler

Gebze’deki Market Deposu Yangın Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI YER

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir marketin deposunda yangın meydana geldi. Sultan Orhan Mahallesi’nde bulunan zincir marketin depo kısmında, elektrik odasında yer alan jeneratörden dolayı yangın başladı.

İHBARE VE MÜDAHALE

Yangını fark eden çalışanlar, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine hızlıca itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin etkin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonucunda deponun elektrik odası kısmında hasar meydana geldi.

ÖNEMLİ

Haberler

Yılan Evde Yakalandı, Doğaya Salındı

Gönen'deki bir apartmanda bulunan yılan, itfaiye tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı. Yaralanma olmadığı olayda, vatandaşlar acil durumlar için dikkatli olmaya davet edildi.
Haberler

T. Basketbol Federasyonu, Hakem İlgisi

Beşiktaş yöneticisi Erkan Arseven, basketbol hakemi Yener Yılmaz'ın bir daha maçlara atanmayacağına dair federasyon yetkililerinden garanti aldıklarını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.