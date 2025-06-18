Gebze’deki Market Deposu Yangın Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI YER
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir marketin deposunda yangın meydana geldi. Sultan Orhan Mahallesi’nde bulunan zincir marketin depo kısmında, elektrik odasında yer alan jeneratörden dolayı yangın başladı.
İHBARE VE MÜDAHALE
Yangını fark eden çalışanlar, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine hızlıca itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin etkin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonucunda deponun elektrik odası kısmında hasar meydana geldi.