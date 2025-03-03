Gebze’den Gelen Tır Ankara’da Kaza Yaptı

TRAJİK KAZA ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİ

Gebze’den Ankara’ya giden bir tır, Ankara’nın Cankurtaran mevkiinde kontrolden çıkarak park halindeki bir kamyonete çarptı. Bu kaza sonucunda tırın sürücüsü olan C.M. hayatını kaybetti.

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Edinilen bilgilere göre, Gebze yönünden gelen tır, Cankurtaran mevkiinde aniden yolda duran kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır içinde sıkışan sürücü C.M., çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri tarafından kurtarılmaya çalışıldı. Ancak, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda araçtan çıkarılan C.M., sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bu üzücü kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.