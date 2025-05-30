Gebze İlçesinde Kamyon Yangını Oldu

HAFİRYAT KAMYONU ALEV ALDI

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, motor kısmından alev alan bir hafriyat kamyonu, kullanılamaz hale geldi. İstasyon Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde, sabah saatlerinde Metin D. yönetimindeki 42 BB 082 plakalı hafriyat kamyonu, seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı.

YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

Durumu anladığı anda sürücü, kamyonu emniyet şeridine çekip 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar sonrası, bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak kamyon kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili bir soruşturma başlatıldı.