Gebze-İzmir Otoyolunda Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 4 Yaralı

TRAJEDİK KAZA AYRINTILARI

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde bulunan Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunda gerçekleşen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı. Kaza, otoyolun 191. kilometresinde, İstanbul yönünde meydana geldi. T. E. E. yönetimindeki 45 ADA 79 plakalı araç, O. R. yönetimindeki 09 AHE 833 plakalı araç, S. A. yönetimindeki 10 BV 130 plakalı araç, E. C. B. yönetimindeki 06 BNJ 702 plakalı araç ve K. A. yönetimindeki 34 BYR 469 plakalı araçlar birbirlerine çarptı. Kaza sonucunda S. A. ve E. C. B. hayatını kaybederken, M. R. D., İ. P. D., K. A. ve E. A. yaralandı.

YARALILARINA MÜDAHALE

Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ve Balıkesir Devlet Hastanesi’ne götürerek tedavi altına aldı. Kazanın ardından bölgeye 6. Oto Jandarma Timi ve 2. Adli Asayiş Timi sevk edildi. Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı Karesi Grup Amirliği ekipleri de olay yerine ulaşarak gerekli müdahaleleri gerçekleştirdi.

KAZANIN SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Olayın ardından alan güvenliği sağlandı ve bölge kolluk kuvvetlerine teslim edildi. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı ve yetkililerin kusur tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.