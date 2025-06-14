Gebze Off-Road Festivali Heyecan Dolu

GEBZE OFF-ROAD FESTİVALİ BAŞLADI

Kocaeli’de gerçekleşen 3. Gebze Off-Road Festivali, Denizli Mahallesi’nde Gebze Belediyesi tarafından başlatıldı. Farklı şehirlerden gelen 60 kulüpten 150 sürücü, etkinlik için yarış araçlarıyla katılım sağladı. Heyecan dolu müsabakaları izlemek isteyenler, yarış parkurunu görebileceği tepeleri ve çevresindeki izleme alanlarını doldurdu. İlk gün yarışlar, araçların zorlu parkurlardan geçerek güçlerini kanıtlamasıyla başladı.

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ’DEN AÇIKLAMA

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, adrenalin tutkunlarını bir araya getiren bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtiyor. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden katılımcıların bulunduğunu ifade eden Büyükgöz, “7 binden fazla izleyici, müsabakaları takip etti” diyor. Festival, yarın yapılacak hız etabının ardından sona erecek.