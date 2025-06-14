Gebze Off-Road Festivali Heyecanla Başladı

3. GEBZE OFF-ROAD FESTİVALİ BAŞLADI

Kocaeli’de düzenlenen 3. Gebze Off-Road Festivali başladı. Gebze Belediyesi tarafından Denizli Mahallesi’nde gerçekleşen festivalde, farklı şehirlerden gelen 60 kulüpten 150 sürücü, araçlarıyla etkinliğe katıldı. Heyecan dolu yarışmaları izlemek isteyenler, parkuru gören tepeleri ve çevresindeki izleme alanlarını doldurdu. Yarışların ilk gününde araçlar, zorlu parkurlardan geçerek güçlerini kanıtlamaya çalıştı.

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ’DEN AÇIKLAMALAR

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, adrenalin tutkunlarını bir araya getiren bu organizasyona ev sahipliği yaptıkları için mutluluk duyduklarını belirtti. Organizasyona Türkiye’nin her bölgesinden katılımcıların olduğunu ifade eden Büyükgöz, 7 binden fazla izleyicinin müsabakaları takip ettiğini kaydetti. Festival, yarın gerçekleştirilecek hız etabıyla sona erecek.