Gebze Okulunda 5 Öğrenci Zehirlendi

GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, okul kantininden alınan ekler pastayı tüketen 5 ilkokul öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, Adem Yavuz Mahallesi’ndeki bir ilkokulda öğrenim gören 5 öğrenci, okul kantininden ekler pasta satın aldı. Ekleri tükettikten bir süre sonra mide bulantısı şikayetleri ile öğretmenlerinin yanına giden öğrenciler, bu durumu bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE MÜDAHALEDE BULUNDU

Okul yönetiminin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri, öğrenciler üzerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, onları ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kantindeki ürünlerden numune aldı. Bunun yanında polis ekipleri de kantin çalışanlarının ifadelerine başvurdu.