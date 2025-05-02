Gebze OSB’de Hırsızlık Şüphesi Yakalandı

GEBZE’DE HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

Gebze ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde hırsızlık girişiminde bulunan 5 şüpheli, özel güvenlik görevlileri tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Çok sayıda suç kaydı bulunan bu kişiler, mahkeme tarafından tutuklandı. Olay, sabah saatlerinde gerçekleşti.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

Son günlerde artan hırsızlık olayları nedeniyle güvenlik kameraları incelenmeye alındı. Özel güvenlik personeli, bir minibüsün sürekli olarak bölgeyi dolaştığını tespit etti. Bu sabah aynı minibüsün OSB’ye giriş yaptığını gören güvenlik personeli, kamera kayıtlarını inceledi ve aracın içerisindeki 5 kişinin bir fabrikaya girmeye çalıştığını belirledi.

POLİS GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE DESTEK OLDU

Şüpheli aracın durdurulması için özel güvenlik personeli harekete geçti. Araç sürücüsü, yapılan tüm uyarılara rağmen durmayınca güvenlik ekipleri havaya ve tekerleklere ateş açtı. Bu müdahalenin ardından aracın ön lastiği patladı ve daha fazla ilerleyemedi. Araçtan indirilen şüpheliler, güvenlik aracıyla kilitlenerek polise bildirildi.

GÖZALTINA ALINDILAR VE TUTUKLANDILAR

Kısa süre içinde olay yerine gelen polis ekipleri, A.Y., S.A., E.Ö., H.A. ve S.G. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Yapılan kontrollerde şüphelilerin çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlendi ve emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemece tutuklandılar.