Gebze Spor, Aliağaspor FK’yı yendi

MAÇ SONUCU

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 2. hafta karşılaşmasında, Aliağaspor FK, deplasmanda Gebze Spor’a 1-0 mağlup oluyor.

STAT VE HAKEMLER

Maç, Gebze Alaettin Kurt Stadyumu’nda gerçekleşiyor. Hakem üçlüsü ise Mertcan Erölmez, Muhammed Yıldız ve Ömer Akma olarak görev alıyor.

GEBZE SPOR KADROSU

Ev sahibi Gebze Spor’un kadrosu şu şekilde:

Furkan Taş, Erkul Küçük, Haşim Sarman, Berkant Alpşanlı, Adem Doğan, Mertcan Aktaş (Anıl Emre Yılmaz dk. 85), Hüseyin Seyhan, Denizalp Özdemir (Halil Çiçek dk. 61), Tolunay Yurtseven (Alpay Kocaklı dk. 86), Mutlu Güler, Batuhan Altıntaş (Mustafa Pektemek dk. 74). Teknik Direktör: Cihan Erdil.

ALIAĞASPOR FK KADROSU

Konuk ekip Aliağaspor FK’nın oyuncuları ise şöyle:

Ahmet Pekgöz, Veli Çetin, Hasan Kılıç (Oğuzhan Yıldırım Çıkan dk. 83), Mertcan Açıkgöz (Oktay Kancı dk. 62), Harun Kavaklıdere (Mehmet Uysal Çıkan dk. 83), Musa Şahindere (Malik Karaahmet dk. 62), Hakan Demir (Ahmet İlhan Özek dk. 62), Muammer Sarıkaya, Sergen Piçinciol, Erhan Kartal, İbrahim Yılmaz. Teknik Direktör: Polat Cetin.

Maçta tek gol, Batuhan Altıntaş’ın dakika 59’da attığı golle Gebze Spor’un lehine bir avantaj sağlıyor. Sarı kartlar, Mutlu Güler ve Furkan Taş (Gebze Spor) ile Musa Şahindere (Aliağaspor FK) tarafından alınıyor.