Gebzespor, Kartal Bulvarspor’u 6-2 yendi

GEBZESPOR’UN ZIRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDAKİ BAŞARISI

Gebzespor, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan karşılaşmada Kartal Bulvarspor’u 6-2 gibi etkileyici bir skorla yenerek üst tura geçti. Maç, Gebzespor’un ev sahipliğinde gerçekleşti ve ev sahibi ekip, özellikle ikinci yarıdaki güçlü oyunu ile galibiyeti sağlamlaştırdı.

İLK YARIDA HIZLI BAŞLANGIÇ

Karşılaşma, konuk ekip Kartal Bulvarspor’un 13. dakikada Muhammet Ali Semiz’in kaydettiği golle başladı ve öne geçti. Ancak, bu golden sonra Gebzespor oyunun kontrolünü alarak 27. dakikada Denizalp Özdemir’in attığı golle eşitliği sağladı. 42. dakikada yeniden sahneye çıkan Denizalp, bu kez takımını 2-1 öne geçirerek soyunma odasına avantajlı girmelerini sağladı.

İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI

Ev sahibi ekip ikinci yarıya da baskılı giriş yaptı ve 56. dakikada Alpay Koçaklı’nın golü ile skoru 3-1’e taşıdı. 64. dakikada Alpay bir kez daha gol atarak durumu 4-1 yaptı. Kartal Bulvarspor, 65. dakikada Taha Osman Özmert’in kaydettiği golle farkı 4-2’ye indirdi. Ancak 76. dakikada Anıl Emre Yılmaz’ın attığı gol, Gebzespor’un rahatlamasını sağladı. Uzatma dakikalarında Emir İslam Halil’in golüyle skor 6-2’ye geldi ve karşılaşma bu sonuçla sona erdi.

KUPADA DEVAM

Bu sonuçla Gebzespor, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki yolculuğuna devam ederken, Kartal Bulvarspor turnuvaya veda etti.