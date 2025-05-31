Gece Atlayışları Paylaşıldı, Komandolar Başarıyla Atladı

GECE ATLARAK SONDURUM YAPILDI
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, KAYSERİ’DE YAPILAN ‘ERCİYES 2025 TATBİKATI’ KAPSAMINDA GECE ATLAMALARINDAN GÖRÜNTÜLER PAYLAŞTI. KAYSERİ 1’İNCİ KOMANDO TUGAYI TARAFINDAN DÜZENLENEN ‘ERCİYES 2025 TATBİKATI’ KAPSAMINDA PARAŞÜTÇÜLER, ASKERİ UÇAKLA YAKLAŞIK 13 BİN 500 METREDEN GECE ATLAMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.
HAZIRLIKLAR DAKİKA DAKİKA İZLENDİ
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, YAPILAN ATLAMAYI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU. GECE ATLAMASINDA HAZIRLIKLARINI TAMAMLAYAN KOMANDOLARIN UÇAKTAN ATLAMALARI GÖRÜLDÜ.