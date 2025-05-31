Haberler

Gece Atlayışları Paylaşıldı, Komandolar Başarıyla Atladı

GECE ATLARAK SONDURUM YAPILDI

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, KAYSERİ’DE YAPILAN ‘ERCİYES 2025 TATBİKATI’ KAPSAMINDA GECE ATLAMALARINDAN GÖRÜNTÜLER PAYLAŞTI. KAYSERİ 1’İNCİ KOMANDO TUGAYI TARAFINDAN DÜZENLENEN ‘ERCİYES 2025 TATBİKATI’ KAPSAMINDA PARAŞÜTÇÜLER, ASKERİ UÇAKLA YAKLAŞIK 13 BİN 500 METREDEN GECE ATLAMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.

HAZIRLIKLAR DAKİKA DAKİKA İZLENDİ

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, YAPILAN ATLAMAYI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU. GECE ATLAMASINDA HAZIRLIKLARINI TAMAMLAYAN KOMANDOLARIN UÇAKTAN ATLAMALARI GÖRÜLDÜ.

ÖNEMLİ

Haberler

Olay, Dün Hürriyet Mahallesi’nde Gerçekleşti

Gaziantep'te 25 yaşındaki Asiye Baytap'ın cinayetiyle ilgili annesi Tülay S. gözaltına alındı ve suçu kabul etti. Olayla bağlantılı 4 aile üyesi adliyeye gönderildi.
Haberler

Motosiklet Panoya Çarptı, Kaza Oldu

Adapazarı'nda motosiklet sürücüsü, kaldırımdaki bir panoya çarparak bebekleriyle yürüyen aileyi son anda teğet geçti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.