Gece Çalışma Kurallarına Uymayanlara Ceza!

ÇALIŞMA SAATLERİ DÜZENLEMELERİ

Çalışma saatlerine ilişkin düzenlemeler, çalışanların hem ruhsal hem de bedensel sağlığını korumak için belirleniyor. Özellikle gece vardiyasında çalışan işçiler için farklı esaslar uygulanıyor. İş Kanunu’na göre, bazı çalışan gruplarının gece çalışmalarına katılması kesinlikle yasak. İşverenler, bu grupları gece vardiyasına zorlayamaz. Gece vardiyası ataması, işçinin sağlığını tehlikeye atmanın yanı sıra, ciddi para cezalarıyla da sonuçlanabiliyor.

GECE VARDIYASI KURALLARINA UYMAMANIN SONUÇLARI

İşverenlerin gece vardiyası kurallarına uymaması durumunda, her bir işçi için 21 bin 213 TL tutarında para cezası uygulanabiliyor. Ayrıca, fazla mesai ücreti ödemeyen işverenler için 3 bin 837 TL ek ceza söz konusu. Gece çalışma düzenlemelerine uyulmaması halinde, işçiler sözleşmelerini feshetme hakkına sahip oluyor. İşçilerin haklarını savunmaları için iş yeri kayıtları, giriş-çıkış belgeleri ve yazılı iç bildirimler delil niteliği taşıyor.

İŞÇİLERİN HAKLARI VE YASAL YOLLAR

Gece çalışması, işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini doğrudan etkileyen bir konu. İşverenler yasalara riayet etmedikleri takdirde, yüksek cezalarla yüzleşebilir ve aynı zamanda işçi mağduriyetleri artabilir. Çalışanların haklarını bilmeleri ve gerekli durumlarda yasal yollara başvurmaları oldukça büyük önem taşıyor.