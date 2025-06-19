Gece Fatih’te Araçta Ateş Açıldı

OTOMOBİLDE YOLCU, SÜRÜCÜYÜ VURDU

Fatih’te geç saatlerde bir otomobilin yolcu koltuğundaki kişi, bilinmeyen bir sebep yüzünden araç sürücüsüne ateş açtı. Bu talihsiz olayda araç sürücüsü hayatını kaybederken, silahı ateş eden şahıs kayıplara karıştı. Olay, saat 00.00 sıralarında Fatih’in Yedikule Mahallesi’nde gerçekleşti. 34 DS 3661 plakalı araç Şişmanağa Sokak’a geldiğinde, yolcu koltuğunda oturan kişi bilinmeyen bir nedenden kaynaklı sürücüye silahla ateş etti.

OLAY SONRASI PANİK VE KAÇIŞ

Ateş eden kişi, sürücünün kanlar içinde yığılmasının ardından hemen olay yerinden kaçtı ve bir apartmana girdi. Bir süre burada bekledikten sonra dışarı çıkarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Mahalle sakinleri, yaşanan durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirerek yardım istedi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahaleleri sonucunda, araç sürücüsünün hayatını kaybettiği tespit edildi.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇİYOR

Sürücünün ölümü üzerine, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak konuyla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Kaçan şüpheliyi yakalamak üzere çeşitli çalışmalar yapılırken, olay yerinin çevresindeki güvenlik kamera görüntüleri de polis tarafından titizlikle incelendi. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi Yenisbosna Adli Tıp Kurumu’na götürülmek üzere yola çıktı. Kaçan saldırganı bulmak için arama çalışmaları devam ederken, saldırının gerçekleştiği araç otoparka çekildi.