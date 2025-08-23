Haberler

Gece Kuloğlu’nda Av Tüfeği Kazası

OLAYIN GEÇMİŞİ

Gece saatlerinde Kağızman ilçesine bağlı Kuloğlu köyü Demirkapı mevkisinde trajik bir olay yaşandı. Koyun sürüsünü otlatan Serdal P.’nin elindeki av tüfeği, iddialara göre aniden ateş aldı. Bu talihsiz olay sonucunda Serdal P., tüfekten çıkan saçmaların hedefi olarak yaşamını yitirdi.

SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayın ardından durumu bildiren ihbar neticesinde bölgeye sağlık ekipleri ve jandarma gönderildi. Ekipler, olay yerine ulaştıktan sonra gerekli ölçümleri gerçekleştirdi. Serdal P.’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kağızman Devlet Hastanesi morguna taşındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili yetkililer soruşturma başlattı. Olayın detaylarına dair incelemeler devam ediyor. Bu tür olaylar, dikkatli olunması gereken durumların başında geliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Galatasaray Kayseri’ye geldi, bekliyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maç için özel uçakla Kayseri'ye ulaştı ve burada taraftarları tarafından karşılandı.
Haberler

M. Kayseri Yolunda Kaza Meydana Geldi

Malatya-Kayseri yolunda meydana gelen kafa kafaya çarpışmada 4 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.