“Gece Kulübü Yangınında Tahliye Kararı”

BEŞİKTAŞ’TA YANGIN OLAYI VE SONUÇLARI

Beşiktaş Gayrettepe’de 2 Nisan 2024’te meydana gelen olayda, 16 katlı bir binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında bulunan gece kulübünde tadilat yapıldığı esnada yangın çıkmıştı. Bu yangın sonucunda 29 kişi yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili olarak hazırlanan iddianamede 9 sanığın ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan toplamda 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Yangınla alakalı olarak İstanbul 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşma gerçekleştirildi. Duruşmaya 5 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

BİLİRKİŞİ RAPORU VE HUSUSLAR

Duruşmada, yangının yaşandığı gece kulübü için 4 kişilik bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 53 sayfalık rapor dava dosyasına eklenmişti. Bu raporda, yangın çıkan işletmenin bulunduğu yapıda onaylı projeye göre herhangi bir değişikliğin olmadığı, binanın taşıyıcı sisteminin projedeki gibi olduğu ifade edildi. Diğer yandan, acil çıkış merdivenlerinin kapatıldığı bilgisinin yer aldığı raporda, yangında kullanılan izolasyon ve ses yalıtım sistemlerinin kaynak yaparken kıvılcımların yangına dönüşmesine neden olduğu, işçi ve çalışanların bu zehirli gazı soluyarak yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Bilirkişi raporunda, iş yerinin Beşiktaş Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından 7 Kasım 2006 tarihinde ‘Yangın Bakımından İncelenen İş Yerlerine Ait Muayene Raporuna’ göre raporlandırıldığı ancak iş yeri için itfaiye yangın raporu alınmadan çalışma ve açma ruhsatı verildiği belirtildi. Ayrıca, iş yerinde denetim ve kontrol yapılmadığı bilgisine de yer verilmişti. 11 Ağustos 2020’de verilen ruhsatın ardından, tadilat için gerekli izin ve belgelerin alınmadığı anlatıldı. Raporda, iş yeri sahipleri ve çeşitli memurların asli ve tali kusurlu olduğu vurgulandı.

MAHKEME KARARLARI VE İDDİANAME DETAYLARI

Alınan savunmalar sonrasında, mahkeme heyeti tutuklu sanık İsmet Şen’in tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi. İddianamede, 29 kişinin ‘maktul’, 27 kişinin ‘müşteki’, 9 kişinin ise ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldığı belirtildi. Müşteki ve şüpheli pozisyonundaki kişilerin yangında zarar gördüğü ifade edildi. Şüpheliler arasında, işletme sahipleri ve tadilat işlerinden sorumlu kişilerden oluşan bir grup yer almakta. Yangın raporuna da yer verilen iddianamede, yangının sebebinin kaynak çalışmaları sırasında çıkan kıvılcımlar olduğu kaydedildi.

İddianamede ayrıca, gece kulübünde yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmadığı, tadilat işlemlerinin ihmalkar bir şekilde gerçekleştirildiği ve şüphelilerin kusur bulunduğu açıklanıyordu. 9 kişinin ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak’ suçundan ayrı ayrı 2 yıl 8’er aydan 22,5’ar yıla kadar hapis cezası talep edildiği belirtildi.