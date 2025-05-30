Gece Müzeciliği, 27 Müzeyi Aydınlatacak

GECE MÜZECİLİĞİ UYGULAMASI BAŞLIYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı, geçen yıl başlatılan ‘gece müzeciliği’ projesi ile bu yaz 27 müze ve ören yerini geceleri aydınlatacak ve geç saatlere kadar ziyaret edilmelerine olanak tanıyacak. Bakanlığın yaptığı duyuruya göre, 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında hayata geçirilecek olan ‘gece müzeciliği’ uygulaması, Türkiye’nin birçok noktasındaki müzeleri, yaz gecelerinde ziyaretçiler için erişilebilir hale getirecek. Binlerce yıllık tarihi eserler, ay ışığı ve yıldızlar altında yeni bir görünüm kazanacak.

FARKLI BİR TECRÜBE SUNULACAK

İstanbul’dan Adıyaman’a, İzmir’den Şanlıurfa’ya uzanan bu 27 farklı lokasyondaki kültürel miras, gece saatlerinde aydınlatmalar eşliğinde keşfedilebilecek. Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, Galata Kulesi, Efes Ören Yeri, Patara, Nemrut, Zelve-Paşabağları ve Zeugma Mozaik Müzesi gibi öne çıkan yerler, yaz boyunca tarih meraklılarına ve gece gezginlerine kapılarını açacak. Uygulama, yaz sıcaklığından bunalan tatilciler ve kültür tutkunlarına serin gecelerde tarihi yapıları gezme fırsatı sunarak farklı bir deneyim yaşatacak. Işıklandırılarak dramatik bir havaya bürünen ören yerleri, tarihsel hikayelerini sessizce anlatmaya devam edecek.

MÜZE ZİYARET SAATLERİ

Gece müzeciliği kapsamında ziyaret edilebilecek tarihi mekanların ziyaret saatleri birbirinden farklılık gösterecek. Bazı müzeler saat 21.00’e kadar açık kalırken, Efes Ören Yeri gibi önemli destinasyonlarda ziyaret saatleri 23.00’e kadar uzanacak. Adıyaman’da bulunan Nemrut Ören Yeri, gün doğumunu izlemek isteyen ziyaretçileri sabah saat 04.00’te karşılayacak. İstanbul’daki Arkeoloji Müzeleri, Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ile Türk ve İslam Eserleri Müzesi 22.00’ye kadar, Galata Kulesi ise 23.00’e kadar ziyaret edilebilecek. Ankara’da Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Etnografya Müzesi de 21.00’a kadar açık kalacak. Samsun Müzesi saat 22.00, Erzurum Müzesi, Gaziantep’teki Zeugma Mozaik Müzesi, Şanlıurfa Müzesi, Haleplibahçe Mozaik Müzesi ile Nevşehir’deki Zelve-Paşa Bağları Ören Yeri, Derinkuyu, Kaymaklı ve Özkonak Yeraltı Şehirleri ise 21.00’a kadar ziyaretçi kabul edecek. Antalya’daki Antalya Müzesi, Alanya Müzesi, Aspendos Ören Yeri, Patara Ören Yeri, Side Ören Yeri ve Nekropol Müzesi, 23.00’e kadar ziyaretçilere açık olacak. Denizli’deki Hierapolis Ören Yeri 23.00’e kadar, Aydın’daki Didim Ören Yeri 21.00’a kadar ve Muğla’daki Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi 22.00’ye kadar gezilebilecek. İzmir’deki Müze İzmir Kültür Sanat Fabrikası ise 21.00’a kadar ziyaretçileri ağırlayacak. Efes Ören Yeri, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri saat 23.00’e kadar gezilebilecek. Adıyaman’daki Nemrut Ören Yeri ise saat 04.00 ile 09.00 arasında ziyaretçilerini kabul edecek.